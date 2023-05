Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante una mirata attività di controllo del territorio svolta in un quartiere del centro città, ha arrestato un cinquantaduenne reggino, già gravato da pregiudizi penali e destinatario del provvedimento di avviso orale, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, che ha attirato l’attenzione degli operatori con atteggiamenti sospetti, è stato sorpreso durante la compravendita di una dose di sostanza stupefacente ad un concittadino che lo aveva raggiunto a bordo di un’autovettura, che è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dall’Art. 75 DPR 309/90.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale ed hanno rinvenuto altre 4 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 3 grammi, ed una pallina di marijuana di 0,25 grammi, già confezionata e pronta per la vendita.

Nel prosieguo delle operazioni di polizia, svolte presso l’abitazione del cinquantaduenne con l’ausilio del cane antidroga Casting dell’Unità Cinofila, sono state rinvenute altre cinque buste contenenti cocaina, dal peso complessivo di circa 9 grammi, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento, nonché altri residui di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

La sostanza stupefacente rinvenuta, sottoposta ad accertamenti qualitativi e quantitativi da personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, è stata sequestrata.