Pulizie straordinarie al cimitero di Condera. Il principale camposanto cittadino, insieme con gli altri cimiteri disseminati su tutto il territorio comunale, sono oggetto in questi giorni di un’attività di pulizia straordinaria programmata dall’Amministrazione comunale.

A darne notizia in una nota l’Assessore con delega ai cimiteri Rocco Albanese, che ha illustrato i dettagli dell’intervento. L’attività di pulizia straordinaria riguarda tutte le aree interne dei cimiteri, oltre che i servizi igienici, e sarà completata nei prossimi giorni, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre.

“Naturalmente – ha spiegato Albanese – faremo in modo che la pulizia non si esaurisca superata la ricorrenza, ma che prosegua attraverso un’attività di manutenzione ordinaria finalizzata a dare decoro alle aree cimiteriali per tutto l’anno. Ringrazio tutti gli operatori che in queste ore sono impegnati nelle attività di pulizia e bonifica delle aree cimiteriali, nonchè i volontari che in alcuni cimiteri periferici, penso ad esempio a quello di Ortì, hanno voluto dare una mano impegnandosi personalmente per una pulizia straordinaria del camposanto”.