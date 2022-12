Reggio Calabria, Polizia locale; multe e sequestri

Polizia locale; multe e sequestri.

Facendo seguito a specifiche disposizioni in materia di controllo del commercio su area pubblica, rinvenienti da appositi impegni assunti in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha rafforzato i servizi sul territorio. Nella giornata di ieri infatti, in occasione del mercato settimanale di località Botteghelle, è implementato un dedicato dispositivo di controllo straordinario che ha consentito di sorprendere tre commercianti che senza licenza ponevano in vendita derrate alimentari in spregio ad ogni normativa vigente. I tre non erano dotati di alcun titolo autorizzativo, né di cerificato di provenienza della merce e men che meno di misuratori fiscali. Dalle attività sono conseguite numerose sanzioni pecuniarie per oltre 16.000 euro complessivi ed il sequestro di oltre un quintale di frutta e verdura che, a seguito di apposito provvedimento del SUAP, è stato donato in beneficienza ad associazioni del territorio.

Altri tre commercianti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tutti i soggetti verbalizzati sono stati segnalati al SUAP ed alla Guardia di Finanza, rispettivamente per l’emissione delle sanzioni accessorie e per la verifica della posizione nei confronti dell’erario.

Nei giorni precedenti inoltre, presso una media struttura di vendita gestita da cittadini della Repubblica Popolare Cinese, era stata accettato che l’attività esercitava senza cerificato di prevenzione incendi. Nell’occasione erano stati sottoposti a sequestro luminarie ed articoli elettrici natalizi privi di marcatura CEE.