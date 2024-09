«E’ evidente che l’opposizione consiliare non abbia neppure la benché minima idea di come si sia trasformata l’area del Tempietto se propone di spostarvi le giostre per le celebrazioni civili delle Feste Mariane. La proposta di Milia non ha nè capo nè coda, sembra più il tentativo di mettere insieme il barlume strampalato di un’idea completamente decontestualizzata da tutto, tanto da indurre il lettore a domandarsi se queste persone vivano nella nostra città o in altri luoghi». E’ quanto afferma il movimento politico Patto per il Cambiamento rammentando al capogruppo di Forza Italia che, «quotidianamente, il parcheggio del nuovo Parco Urbano e le sue adiacenze sono occupate da centinaia di automobili di reggini che frequentano e vivono lo spazio divenuto ormai un punto di riferimento davvero solido e superaffollato, per giovani, bambini, anziani e famiglie».

«E’ evidente – ha sottolineato la nota del movimento politico – che Federico Milia non abbia mai visitato il luogo che qualche settimana fa è stato consegnato alla comunità reggina ed apprezzato ogni giorno da migliaia di cittadini. Oppure, come purtroppo spesso accade, l’esponente della minoranza pensa di buttarla in caciara azzardando soluzioni improponibili, impraticabili e consegnate alle stampe solo per alimentare caos e sterili polemiche». «Anche perché – ha ricordato il Patto – il capogruppo di Forza Italia è stato praticamente assente ad ogni riunione di commissione deputata a discutere sull’organizzazione delle attività civili legate alle festività mariane. Adesso, dunque, parla tanto per parlare».

«L’area del Botteghelle – ha, quindi, aggiunto Patto per il Cambiamento – negli anni passati, anche in quelli del centrodestra spendaccione e ruggente al Comune, ha rappresentato una valida alternativa alla collocazione del Parco divertimenti itinerante, nonostante la sua vocazione residenziale e la presenza di alcune scuole. Anche in quelle occasioni si registrarono proteste da parte di qualche residente che, probabilmente, Federico Milia fatica a ricordare a causa della sua giovane età. Ecco perché sbaglia, oggi, a lasciarsi andare a dichiarazioni così strampalate, a delle sortite fuori luogo che rappresentano il tentativo disperato di ingraziarsi i pochi cittadini che, legittimamente, hanno espresso qualche riserva sulla scelta delle giostre al Botteghelle fino a proporre un ricorso che il Tar ha ovviamente rigettato».

«Federico Milia ci riprovi», ha proseguito Patto per il Cambiamento invitando l’esponente di Forza Italia «ad essere più attento e maggiormente propositivo, senza però alimentare polemiche futili che non servono ai cittadini ed agli operatori commerciali». «Esistono le sedi deputate per avanzare idee e proposte – ha concluso – Milia potrebbe parteciparvi considerato che il ruolo che ricopre lo imporrebbe se non per legge, almeno per responsabilità e correttezza nei confronti dei cittadini».