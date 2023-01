L’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni ha reso necessario riproporre l’iniziativa che già 2 anni fa rese meno duro l’inverno a tante persone bisognose. Abbiamo già consegnato a diversi senza tetto abiti e coperte, ma pensiamo che appenderli in punti strategici della città (Piazza Duomo, piazza Garibaldi, Piazza Sant’Agostino e Piazza San Giorgio) possa consentire anche a chi non vive per strada, ma non se la passa tanto bene in questo periodo di, di poter avere un cappotto cappotti senza doverlo acquistare. Se volete aiutarci, lasciate il cartello ed appendete un cappotto o contattateci. Il bene genera bene, non lasciamo nessuno indietro.