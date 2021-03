“La scomparsa del dottore Emilio Campolo, funzionario ed educatore presso la Casa circondariale “Panzera” di Reggio Calabria, provoca sincera emozione in quanti abbiamo avuto la fortuna di conoscerne l’umanità”.

“Ho apprezzato il valore del dottore Emilio Campolo nel corso della mia esperienza istituzionale ed avverto sincero turbamento per la sua scomparsa dal profondo dell’animo. Nei lunghi anni della sua preziosa e delicata opera – sottolinea Giovanna Russo – Emilio Campolo ha lasciato grande impronta di sé, dedicandosi con grande sensibilità e onorabilità agli ultimi.

“Avvocato Russo le faccio i migliori auguri per questo incarico – così mi salutò al nostro primo incontro – l’ha preceduta una grande persona e mio amico, l’avv. Agostino Siviglia, e sono certo che lei saprà fare bene, e noi saremo qui a suo supporto”.

Ascolto e senso di equilibrio – prosegue la Garante Russo – trasparivano sempre dalle sue parole, convinto com’era della necessità della funzione risocializzante del reo, che aveva inverato nonostante il pericolo del Covid, continuando insieme ad un altro collega a garantire la possibilità ai detenuti di proseguire i programmi di studio.

Era fatto così Emilio Campolo, uomo di Fede, che viveva il suo lavoro come un grande dono di Dio al servizio del prossimo. Ecco perché sbigottisce la sua perdita e siamo certi che anche da lassù continuerà ad ispirare le nostre azioni umanitarie rendendo più ricche le nostre esperienze al servizio delle funzioni istituzionali affidateci”.