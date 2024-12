Reggio Calabria inondata di musica: dal Gospel di Vincent Bohanan alla Nuova Orchestra Italiana e Dolcenera.

A Siderno arriva Paolo Belli con la sua Big Band

Periodo natalizio ricco di eventi musicali a Reggio Calabria, in attesa dell’ “Anno che verrà”. Dopo il successo di Sergio Cammariere, Il 26 dicembre alle ore 18:00 in Piazza Orsi del Museo Archeologico di Reggio Calabria arriverà Vincent Bohanan con i tredici elementi di The Sound of Victory, gruppo Gospel newyorchese pluripremiato, tra i più celebri al mondo. I biglietti sono sold out da giorni. L’evento fa parte di “Museo in Fest”, il programma predisposto dalla direzione del MArRC guidata da Fabrizio Sudano, con la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Il giorno successivo, lo stesso promoter sposterà la sua squadra tecnico-organizzativa in Piazza Italia per due eventi voluti e predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria all’interno del suo ricco programma natalizio: il 27 dicembre il concerto della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore, con la storica formazione al gran completo, e il 28 dicembre il concerto di Dolcenera con la sua band. Entrambi inizieranno alle ore 19:00 ad ingresso libero e saranno preceduti, rispettivamente, dalle aperture di Michele Bruzzese, il giovanissimo talento di Melicucco e del cantautore reggino Lio, reduce dal successo a Castrocaro.

Oltre ai due appuntamenti reggini proprio davanti a Palazzo Alvaro, la Città Metropolitana ha confermato anche il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band il 30 dicembre alle 21:00 al Teatro Tenda di Piazza Portosalvo di Siderno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il grande musicista e, oramai, autentico show man di Rai1 arriverà in Calabria dopo il trionfale finale di Ballando con le Stelle e la successiva lunga diretta Telethon.