E’ di pochi giorni fa la notizia dell’incendio che si è sviluppato all’interno dell’autosalone 2F Motors

di Reggio Calabria, le cui cause sono ancora in via di accertamento da parte delle Autorità.

Non è tardata ad arrivare la solidarietà del Consigliere Regionale Mattiani che soltanto poche

settimane addietro, insieme all’Associazione M‘aMa, aveva consegnato al reparto di Oncologia

Pediatrica dell’Ospedale “Morelli” di Reggio Calabria, delle macchinine elettriche donate proprio

dalla 2F Motors:

“Non posso non esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà ad un giovane imprenditore come Francesco, a tutta

la Sua famiglia e, in generale, a tutta l’azienda colpita in questi giorni al cuore. Un’attività da poco inaugurata, distrutta da un grave incendio. Francesco è un giovane imprenditore, serio, capace, altruista, a capo di un’azienda sana, che ha deciso di investire e di credere nella nostra terra e ritengo che abbia fatto bene perché la Calabria è una terra che offre tanto e i calabresi e l’imprenditoria calabrese non intendono rimanere sotto scacco di una sparuta minoranza, che pensa di poter avere la meglio attraverso la violenza, la paura e l’intimidazione. Non l’avrete mai vinta.”.

Inizia così la dura presa di posizione del Consigliere Mattiani con il Suo intervento di vicinanza

all’azienda 2F Motors. E continua:

“Francesco è una gran persona e un giovane imprenditore di successo. Da qualche settimana le macchinine elettriche

che Lui stesso ha donato sono a disposizione dei bimbi del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Morelli”

di Reggio Calabria. Con quella donazione insieme a Francesco abbiamo voluto compiere un gesto di solidarietà, ma

anche dare un segnale forte di profonda speranza in un futuro dove la violenza viene soppiantata dall’amore e la

vicinanza al prossimo. La Calabria è questo, Reggio Calabria è questo. Noi vogliamo guardare ad un futuro fatto

di crescita sociale ed economica e in questo contesto non c’è spazio per chi fa impiego di violenza e prevaricazione. E come ha ricordato Francesco, non saranno le fiamme a distruggere sogni e speranze di un territorio e di un popolo che vuole mostrarsi al mondo in tutta la sua bellezza e ambizione.”.

Conclude così il Consigliere:

“Sono convinto che gli inquirenti faranno presto piena luce sull’accaduto. Ed è proprio alle forze dell’ordine che va il mio plauso, perché quotidianamente fanno il possibile per aggredire chi alla legalità e all’onestà ha preferito la vergogna e la viltà della violenza.”