Domani sabato 6 gennaio alle ore 11:00 nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà presenterà alla città la nuova giunta comunale.

Il Partito Democratico sceglierà l’appoggio esterno? Tanti gli interrogativi per questo nuovo percorso del sindaco metropolitano. Dovrebbe essere composta da 6 uomini (compreso sindaco e vicesindaco) e 4 donne, resta il nodo del Partito Democratico se accetterà di dare un appoggio esterno, ma al momento anche se domani Falcomatà tira dritto per la sua strada sembra non esserci nessun accordo, a meno di sorprese all’ultima ora.