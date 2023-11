Gli infermieri si incontrano dopo 30 anni dalla fine degli studi ed è festa a Reggio Calabria. Alcuni degli ex studenti della scuola Infermieri “A.Pietrantoni” della U.S.L. di Reggio Calabria si sono ritrovati trent’anni dopo, con qualche ruga in più, ma anche con le esperienze di una vita trascorsa al servizio di chi ne aveva e ha bisogno. Gli Infermieri di cui parecchi di loro prestano servizio al GOM di Reggio hanno vissuto il 10 nov u.s. una delle serate più emozionanti ricordando la dedizione e la passione con cui affrontavano quella che sarebbe stata la loro professione al servizio degli ammalati, che hanno sempre svolto con passione e professionalita’ soprattutto nel periodo di pandemia. La serata si è conclusa col taglio della torta offerta loro dall’allora Direttrice del corso Annunziata Romano’.