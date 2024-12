Il cordoglio di Italia Viva Reggio Calabria per la scomparsa del padre del Consigliere comunale Giovanni Latella

Italia Viva Reggio Calabria, in tutte le sue componenti, esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza stringendosi attorno al caro Giovanni Latella e a tutta la sua famiglia, in questo momento di profondo dolore per la perdita del padre.