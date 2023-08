Gli allievi Carabinieri frequentatori del 142° corso formativo della Scuola di Reggio Calabria in prima linea per la donazione del sangue.

Anche quest’anno, il gesto di solidarietà di circa 400 allievi e allieve ha evidenziato lo spirito di generosità e il senso autentico della missione istituzionale dei giovani militari proiettata verso il prossimo e i suoi bisogni.

La recente iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Avis comunale di Reggio Calabria e la Scuola Allievi Carabinieri, che avvalendosi del supporto tecnico dell’infermeria della Scuola e grazie al prezioso operato dell’equipe di medici e volontari dell’Avis di Reggio Calabria giunti all’interno dell’Istituto di formazione con diverse autoemoteche, ha organizzato alcune giornate di prelievo del sangue.

L’occasione è stata propizia per promuovere ed incentivare la donazione, nella considerazione del particolare momento di maggior fabbisogno di sangue segnalato dal territorio, tipico del periodo estivo.