Si è dimesso da consigliere comunale il coordinatore provinciale per Reggio Calabria di ‘Coraggio Italia’, Massimo Ripepi.

La formalizzazione, stamattina, davanti a un notaio della città.

«Le mie dimissioni un atto doveroso di responsabilità e di amore verso la Città – sottolinea Ripepi -. Ho appena firmato quello che considero un passaggio fondamentale per rimettere al centro della vita politica reggina il futuro di Reggio Calabria».

Prosegue Ripepi: «Ad uscire male da questa vicenda è l’andamento della cosa pubblica, che proprio in questi giorni è oggetto di operazioni politiche e non certo di programmazione.

Delle correnti politiche, perché di partiti veri e propri di certo non si può parlare, che si contendono numeri a Palazzo San Giorgio.

Una sommatoria il cui risultato certamente non potrà essere positivo e che nasconde tante incognite negative. Coraggio italia e le altre forze del centro destra, si oppongono fortemente a queste logiche»

Quindi conclude: «Chi continuerà a sostenere l’amministrazione Falcomatà e il facente funzioni Brunetti sarà complice di questo disastro amministrativo e morale.

Reggio Calabria non può dimenticare neanche le vicende dei brogli elettorali, forse oggi considerate marginali rispetto alla vicenda Miramare, altro spaccato del fallimento di questa Amministrazione».