L’articolo è redatto da Approdo Calabria. Invitiamo gli interessati qualora volessero contestare il contenuto, di inviarci le loro deduzioni alle quali si darà il medesimo spazio.

La Redazione

Brutta disavventura per una paziente malata oncologica di Gioia Tauro, M.F., dove stamani si è recata per effettuare i controlli di routine, come anali del sangue, vista la sua patologia, presso Il Gom di Reggio Calabria presidio “Morelli”.

Abbiamo raccolto la sua testimonianza riferendoci che, essendo una paziente con priorità per la sua grave patologia, è stata tenuta in attesa per circa due ore prima del prelievo sanguigno. Dopo l’estenuante attesa e effettuando il prelievo del sangue le è stato riferito dai sanitari del presidio ospedaliero che gli esami tumorali erano in dubbio in quanto c’era la carenza dei reagenti tumorali. E che l’esito l’avrebbe saputo tra 15 giorni (sic!). E, considerato che la stessa paziente si era recata qualche giorno prima, ma non è stato possibile effettuare il prelievo per il guasto dei terminali.

Una storia di sanità calabrese che lascia sempre più attoniti e dubbiosi sull’efficienza e soprattutto quando si parla di prevenzione occorre avere un’attenzione maggiore nei riguardi di patologie gravi quali sono quelle dei pazienti oncologici.