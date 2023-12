Polizia Locale: ancora un incidente con un diciottenne coinvolto in prognosi riservata.



Nel pomeriggio di oggi a Catona, in prossimità del locale Kalura, alle ore 16:30 circa si è verificato un grave sinistro stradale che ha visto coinvolti un motociclo ed autovettura. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale immediatamente intervenuta sul posto, i due veicoli sono entrati in collisione in prossimità della linea di mezzeria . A seguito dell’impatto, i due diciottenni che prendevano posto sul motoveicolo hanno subito lesioni e sono stati trasferiti al GOM.

Le gravi ferite riportate dal conducente del mezzo a due ruote hanno indotto i sanitari a riservarsi la prognosi. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dell’accaduto è stato immediatamente reso edotto il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini.