Reggina, svanisce anche l’ultima speranza. Amaranto fuori dalla serie B

Toccato il punto più basso in 109 anni di storia. La Reggina costretta a ripartire dai dilettanti

Di Antonio Spina

Quella trascorsa è stata una giornata da cardiopalma. Notizie prima date, poi smentite per arrivare, nel tardo pomeriggio, quella conferma che nessuno avrebbe voluto mai sentire, AMARANTO FUORI DALLA SERIE B. Per un attimo ci avevamo creduto, spinti da quella irrefrenabile passione che, nonostante tutto, non ci toglieranno MAI. La spaccatura all’interno del Consiglio di Stato in merito alla decisione da prendere, sembrava poter condurre su un binario positivo. Alla fine, il calice è amarissimo ed ancora più duro da mandar giù. Sono stati tre mesi in cui si è toccato il punto più basso di 109 anni di storia. Ripercorrere ciò che è successo non ne abbiamo voglia, né tantomeno vorremmo essere autolesionisti. Né raccontarlo ai nostri figli, perché se è questo il modo di interpretare il calcio è bene tenerli lontani.

Un mix di vergogna e delusione!

Per diritto di cronaca, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOLO’ (Presidente), CAMINITI DIANA (Consigliere), MANCA GIORGIO (Consigliere), PEROTTI VALERIO (Consigliere), ROVELLI GIANLUCA (Consigliere) e SANTINI MASSIMO (Consigliere), ha confermato la sentenza del TAR del Lazio, che estromette, definitivamente, la Reggina dal calcio professionistico, costringendola a ripartire dai dilettanti come nel 2015 a seguito del fallimento della gestione Lillo Foti.