Reggina, nelle ultime ore il nome nuovo è quello di Stefano Bandecchi.

L’attuale sindaco di Terni ed ex Presidente della Ternana garantirebbe la sponsorizzazione di UniCusano, l’università telematica fondata dall’imprenditore toscano

Di Antonio Spina

Si vivono ore frenetiche in riva allo stretto. Tra dietrofront di cordate e smentite, nelle ultime ore si fanno più insistenti le voci riguardanti Stefano Bandecchi. L’ex proprietario della Ternana ed attuale primo cittadino di Terni, è pronto a far parte di un gruppo imprenditoriale che ha manifestato interesse a rilevare la Reggina. In tale contesto, Bandecchi potrebbe ricoprire il ruolo di Presidente, oltre a garantire la sponsorizzazione di UniCusano, l’università telematica fondata dall’imprenditore toscano.