Ulteriori dichiarazioni dell’avvocato Fabio Cintioli, uno dei legali della Reggina, direttamente dall’udienza davanti al Consiglio di Stato:

“La Reggina ha ottenuto un piano di ristrutturazione e per l’Erario è meglio prendere il 5 per cento che zero. Siamo davanti ad una discriminazione e ad una vicenda di formalismo. Forse c’è una politica sportiva contro la Reggina. Il club ha pagato nei termini imposti dal tribunale di Reggio Calabria che ha approvato il piano di ristrutturazione. Poteva farlo entro il 12 luglio e lo ha fatto il 5 luglio. La Reggina ha diritto a partecipare al campionato di B. Il mandato a conferito ai legali che hanno sostenuto la tesi degli amaranto in consiglio di stato è stato affidato dal patron Saladini a tutti gli effetti proprietario della reggina 1914.