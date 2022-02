“I referendum ammessi dalla Corte costituzionale – commenta il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso – consentiranno ai cittadini di pronunciarsi su questioni cruciali come la giustizia che incidono sulla qualità della democrazia e sullo sviluppo economico e sociale del Paese. Alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica (‘I cittadini devono poter nutrire fiducia e non diffidenza verso la giustizia’), bisogna in tempi stretti far seguire azioni utili e concrete e riforme improcrastinabili”.