di Clemente Corvo

Sabato sera 13 aprile 2024 il Circo M. Orfei di Darix e Michael Martini ha avuto l’onore di ospitare un illustre ospite d’eccezione, Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. L’evento ha rappresentato il punto culminante del tour del circo nella Piana di Gioia Tauro.Con una partecipazione straordinaria di 24.000 spettatori durante il tour, il circo non solo ha infranto il record di presenze precedente, ma ha anche dimostrato come arte, cultura e spiritualità possano intrecciarsi in maniera significativa.

La presenza del Vescovo non è stata una mera formalità; Monsignor Alberti ha partecipato attivamente alla vita del circo, sensibilizzato dalla richiesta di 12 giovani artisti di ricevere i sacramenti di comunione e cresima. Questa speciale cerimonia ha avuto luogo sotto lo chapiteau, dove la sacralità dell’evento si è fusa con la magia circense, offrendo ai presenti un’esperienza unica e toccante.

La disponibilità e la passione mostrate dal Vescovo nei confronti dei giovani artisti e dell’intera comunità circense hanno evidenziato le qualità eccezionali del suo ministero, caratterizzato da una dinamica apertura verso le esigenze di una comunità in continua evoluzione. Questa vicinanza si è rivelata essenziale in un territorio come la Piana di Gioia Tauro, dove le sfide sociali e culturali richiedono una guida spirituale attenta e inclusiva.

L’evento di sabato sera ha anche messo in luce il legame tra il circo e la comunità locale, come dimostrato dagli attestati di merito consegnati dall’assessore alla pubblica istruzione, Angela Crea, e dall’assessore allo spettacolo, Massimo Grimaldi di Taurianova, a otto bambini della grande famiglia circense che hanno frequentato le scuole del comune. Questi riconoscimenti hanno sottolineato l’eccellenza didattica e l’inclusività delle istituzioni educative di Taurianova, ribadendo l’impegno del circo verso l’educazione continua dei suoi giovani artisti.

Da evidenziare anche la vicinanza, la collaborazione e la grande disponibilità delle amministrazioni di Rizziconi e Cinquefrondi.

La presenza del Vescovo Alberti allo spettacolo di sabato non solo ha consolidato il suo sostegno alla comunità circense, ma ha anche permesso a Monsignor di vivere direttamente l’energia e il sacrificio degli artisti del circo. Le sue parole di elogio e vicinanza durante la serata hanno rafforzato il legame tra la Chiesa e queste realtà artistiche nomadi, spesso percepite ai margini della società.

L’evento di sabato sera al Circo M. Orfei ha rappresentato una celebrazione dell’umanità, della cultura e della fede, testimoniando come il Vescovo Giuseppe Alberti sia non solo una guida spirituale, ma anche un pioniere nell’abbracciare nuove forme di ministero e connessione con il suo gregge. Questa serata resterà impressa nella memoria della Piana di Gioia Tauro come un momento di incontro tra il sacro e il quotidiano, tra la preghiera e l’applauso, tra il cielo e il tendone del circo.

