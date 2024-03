Real-City e Psg-Barcellona nei quarti di Champions

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La classica ‘finale anticipatà. In un sorteggio privo di italiane dopo le eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter, l’urna di Nyon mette di fronte ai quarti il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City campione in carica nei quarti di Champions (andata 9-10 aprile al Bernabeu, ritorno 16/17 aprile all’Etihad): è il terzo anno di fila che le due squadre si incrociano, nel 2022 la spuntarono i blancos e lo scorso anno gli inglesi, in entrambi i casi però la doppia sfida metteva in palio la finale. Affascinante l’incrocio che metterà di fronte anche il Psg di Mbappè e dell’ex Luis Enrique e il Barcellona, mentre l’Arsenal che lotta per la Premier se la vedrà col Bayern Monaco di Kane. A completare il quadro l’accoppiamento fra due outsider, l’Atletico Madrid giustiziere dell’Inter e il Borussia Dortmund. Sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali (andata 30 aprile-1 maggio, ritorno 7-8 maggio): per la vincente di Real-City una fra Gunners e bavaresi, Atletico o Borussia contro chi uscirà vincitore dal doppio confronto fra Psg e Barça. Finale l’1 giugno a Wembley.

