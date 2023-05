Rapina stamane nell’ufficio postale di Domanico in provincia di Cosenza. Due persone a volto coperto sono entrate nel locale, nell’orario di apertura, e si sono impossessati di una somma di denaro quantificata in circa 30 mila euro. Dalle prime indiscrezioni due malviventi, impugnando una pistola, hanno minacciato alla tempia l’impiegato in servizio e inoltre da quanto è emerso anche che i rapinatori hanno anche legato e imbavagliato la donna delle pulizie per poi allontanarsi con il bottino a bordo un’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cosenza che hanno raccolto informazioni e testimonianze. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di video sorveglianza dell’ufficio. L’auto utilizzata dai malviventi per scappare è stata individuata dai carabinieri a poca distanza dal luogo della rapina.