L’universo del gioco d’azzardo non può essere immaginato non solo senza macchine, ma anche senza variazioni di bonus. Trovare un casinò che non fornisca tali offerte è impossibile.

Cosa sono le opzioni bonus?

Si tratta di una sorta di incentivo, orientato ad attirare i nuovi arrivati e a fidelizzare i vecchi giocatori. Inoltre, con l’aiuto di vari incentivi, la piattaforma cerca di distinguersi dalla concorrenza.

In alcuni casi, i casinò online in Italia stabiliscono delle regole per ricevere un determinato bonus o per la sua attivazione. In questo modo, i migliori casinò online cercano di proteggere sia le proprie informazioni personali che i dati personali degli utenti registrati, il che permette loro di evitare l’intrusione di truffatori.

Quali tipi di bonus ci sono nelle slot machine?

Ai giocatori viene data l’opportunità di trascorrere del tempo in slot che si differenziano l’una dall’altra per caratteristiche e meccaniche. Ogni slot machine offre i propri bonus. Se parliamo in generale, possiamo distinguere le seguenti opzioni:

Free Spins o giri gratuito. Quando dai tamburi escono determinati simboli o combinazioni, al giocatore viene data la possibilità di effettuare un giro gratuito. Durante i free spins, è possibile vincere denaro reale senza dover effettuare una puntata. Alcune case da gioco implementano funzioni aggiuntive: moltiplicatori, simboli e così via.

Respins o re-spins Il giocatore sceglie uno o più rulli per un altro giro dopo che tutti gli altri rulli si sono fermati. Ciò offre l’opportunità di creare una combinazione vincente o di migliorare una esistente. I respins continuano fino all’esaurimento dei jolly.

Giri di rischio. Nel caso di un giro vincente, al giocatore viene offerta la possibilità di aumentare l’importo, ma con la condizione: la probabilità di 50 a 40. In caso di vincita il premio viene raddoppiato, mentre in caso di sconfitta viene completamente annullato;

Mini-giochi. Vengono lanciati quando sui rulli compaiono determinati simboli o combinazioni. Il più delle volte viene proposto ai giocatori di scegliere tra diverse varianti di premi o di superare una serie di prove per ottenere la massima vincita possibile.

Extra Round. Questa opzione bonus è una ricerca che si apre in una nuova finestra dopo la caduta dei simboli speciali.

Hold and win o letteralmente “tieni e vinci”. Sul tamburo sono presenti segni fissi dopo ogni mossa successiva, che esprimono l’importo o i moltiplicatori. Maggiore è il numero, maggiore è la ricompensa.

Le slot sono il tipo di giochi d’azzardo che sono necessariamente rappresentati in ogni casinò online. Pertanto, non sorprende che i siti offrano loro varie opzioni di bonus che consentono ai giocatori di ottenere vincite aggiuntive e di aumentare le possibilità di grandi pagamenti. Forse il bonus più comune è quello dei giri gratuiti e dei re-spin. I giri di rischio, i mini-giochi, i giri extra, il tieni e vinci sono meno comuni.

Come ottenere nuovi free spins?

Il numero di free spins nella meccanica delle slot machine è limitato. Gli emulatori classici offrono da 10 a 50 giri. Per ottenere i giri bonus, l’utente deve trovare tre simboli scatter sullo schermo. I giochi new wave possono includere fino a 100 FS.

I gestori delle sale da gioco offrono ai giocatori il loro aiuto. L’amministrazione offre codici promozionali con giri gratuiti:

I nuovi giocatori potranno ottenere qualche decina di free spins per la registrazione. Tra l’altro, può trattarsi di un bonus senza deposito. Il giocatore non dovrà depositare denaro reale per attivare il coupon.

I clienti abituali guadagnano free spins per attività. L’operatore del casinò incoraggia l’utente a ricaricare regolarmente il conto. Il giocatore può ricevere fino a 300 scroll pagati una volta alla settimana.

I clienti VIP giocano con bonus su base giornaliera. Il programma fedeltà è presente in tutti i casinò online in Italia. Attivare un conto VIP significa che il giocatore riceverà un codice promozionale free spins personalizzato ogni 24 ore.

Ogni casinò autorizzato ha una propria serie di bonus e slot machine. L’utente potrà studiare gratuitamente queste soluzioni e formarsi una strategia di lavoro in anticipo.