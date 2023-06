A seguito della odierna pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando per l’affidamento in gestione, ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della Navigazione, di attività volte alla valorizzazione del mercato ittico, sito nella banchina del porto di Reggio Calabria, parte ufficialmente il termine di trenta giorni per la presentazione di proposte di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi.

“Si tratta di un avviso con il quale il Comune di Reggio Calabria – spiega l’Assessora comunale allo Sviluppo Economico Angela Martino – coerentemente con le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, oggi proseguite dall’attività del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, intende promuovere politiche innovative e formule commerciali al passo con una nuova strategia di sviluppo del settore ittico, introducendo elevati standard qualitativi e tipologici di offerte dei prodotti, incrementando le attività e prevedendo ulteriori forme di trasformazione, preparazione, degustazione e somministrazione dei prodotti ittici”.

“Inoltre – aggiunge Martino – si persegue l’obiettivo di creare all’interno della struttura uno spazio di coworking in grado di ospitare, accelerare e incubare start-up operanti nel settore ittico, food tech e dell’innovazione in ambito turistico. Adesso tocca agli operatori del settore che, attraverso le proprie proposte imprenditoriali, potranno concretizzare il progetto pensato dall’amministrazione comunale in sintonia con l’Autorità di Sistema Portuale, che vede nello sviluppo del comparto ittico – conclude l’Assessora comunale – un’importante occasione di crescita per l’economia del nostro territorio”.