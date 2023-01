Nell’ambito del contrasto della Polizia di Stato ad ogni forma di illegalità assumono sempre maggiore rilievo le Misure di Prevenzione Personali che si pongono come scopo quello di evitare che i comportamenti posti in essere dalle persone considerate socialmente pericolose possano sfociare nel compimento di reati, ed evitare di suscitare allarme sociale.

Con queste finalità, nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Catanzaro Dott. Maurizio Agricola, Dirigente Generale della Polizia di Stato, ha irrogato le seguenti misure di prevenzione, elaborate dalla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura: nr. 75 Avvisi Orali, nr. 23 Fogli di Via obbligatorio, nr.1 D.A.S.p.o. e nr.1 Sorveglianza Speciale con obbligo di Soggiorno nel comune di residenza/dimora.

Gli “strumenti” adottati sono provvedimenti esclusivi dell’Autorità di P.S. e sono un significativo segno dell’azione preventiva messa in atto nella totalità della Provincia di Catanzaro dalla Divisione di Polizia Anticrimine.