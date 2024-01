Provinciale Taurianova-Polistena: sicurezza stradale in bilico?

di Clemente Corvo

– Un crescente allarme si diffonde lungo la

strada provinciale che collega Taurianova a Polistena, precisamente in contrada

Fontana Piazza, a circa 2 km dalla rotatoria svincolo Cittanova-Rizziconi.

Questo tratto, subito dopo un lungo rettilineo e prima di una discesa critica,

rivela una situazione di potenziale pericolo: il rivestimento del muro di

sostegno è quasi completamente divelto. La necessità di interventi immediati è evidente. La zona,

che richiede un urgente messa in sicurezza, presenterebbe un rischio non solo

per gli automobilisti locali ma anche per chi transita occasionalmente.

L’assenza di transenne o di segnali adeguati incide sulla vulnerabilità di

questo segmento stradale. Ulteriori preoccupazioni emergono a circa 100 metri di

distanza, in prossimità dello svincolo verso San Pietro. Qui, l’assenza di

segnaletica orizzontale e la presenza di segnaletica verticale posizionata in

modo incomprensibile e sbiadita, potrebbe aumentare il rischio di incidenti.

Inoltre, il tratto in questione, caratterizzato da un flusso veloce di veicoli,

soffre di una marcata carenza di illuminazione, un dettaglio non trascurabile per

la sicurezza notturna. In un contesto dove la sicurezza stradale dovrebbe essere

una priorità, questi problemi rappresentano una sfida significativa per le

autorità locali. L’urgenza di interventi non può essere sottovalutata. È

necessario un piano d’azione immediato per garantire che questo tratto di

strada non diventi una trappola pericolosa per gli automobilisti. Con l’aumento del traffico e la presenza di fattori di

rischio significativi si auspica che le autorità competenti prendano in

considerazione, al più presto, una serie di misure come la riparazione del muro

di sostegno, l’installazione di segnaletica adeguata, e l’implementazione di un

impianto di illuminazione efficace. Questi interventi non solo aumenterebbero

la sicurezza ma contribuirebbero anche a ridurre l’ansia dei conducenti che

percorrono questa strada quotidianamente. La sicurezza stradale è un diritto di tutti. È fondamentale

che le autorità agiscano tempestivamente per prevenire tragedie evitabili e per

assicurare un viaggio sicuro a tutti gli utenti della strada. La situazione

attuale lungo la provinciale tra Taurianova e Polistena non è solo un

campanello d’allarme, ma un grido di aiuto che non può e non deve essere

ignorato.

