Il consigliere metropolitano e sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, si è detto “estremamente soddisfatto” per l’avvio dei lavori di ripristino funzionale e di messa in sicurezza della Strada Provinciale 32. “Il cantiere – ha spiegato – interesserà un tratto di quasi cinque chilometri, tra il Ponte Vecchio ed il quadrivio San Bartolo, ed è frutto di un investimento di 450 mila euro che la Città Metropolitana ha intercettato nei fondi Pnrr”.

Nel ringraziare il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco delegato alla Viabilità, Carmelo Versace, oltre al Dirigente di settore, Lorenzo Benestare, ed al Rup Paolo Labate, il consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio entra nel dettaglio delle attività di cantiere spiegando come “si procederà al risanamento dei tratti di strada dissestati, alla posa delle barriere stradali di sicurezza ed all’installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale”.

“Si tratta – ha aggiunto – di un intervento atteso da anni che consentirà di recuperare un asse viario nevralgico e che, da sempre, permette a migliaia di abitanti della Piana di raggiungere Palmi, Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova, Oppido Mamertina e tante altre Città dell’area. Grazie ad una sapiente opera di pianificazione, non ci siamo fatti sfuggire questa opportunità data dal Pnrr, importante a maggior ragione perché porrà fine ai tanti disagi che per lungo tempo hanno interessato questa importante arteria della viabilità metropolitana”.

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, reduce da una serie di sopralluoghi sui cantieri stradali del comprensorio metropolitano ed in particolare nell’area tirrenica, ha salutato positivamente l’avvio dell’ennesimo importante cantiere stradale: “Sin dal nostro insediamento, ci siamo posti l’obiettivo di intercettare ogni risorsa necessaria per rendere la viabilità più sicura, moderna e al passo con le esigenze delle singole comunità e dei tanti pendolari, ma anche turisti principalmente nel periodo estivo, che quotidianamente, si muovono lungo le nostre strade. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con consapevolezza e forte senso di responsabilità, nonostante i fortissimi tagli ai trasferimenti statali che hanno colpito un settore particolarmente delicato, complesso e fondamentale per l’incolumità umana e lo sviluppo socioeconomico dei territori”.

“Come in questo caso, infatti – ha aggiunto Falcomatà – l’Ente ha fatto leva sulle risorse del Pnrr, confermando l’ottimo lavoro che si sta facendo su uno strumento finanziario eccezionale e di vitale importanza. Ogni euro che riusciremo ad intercettare, al di fuori delle possibilità di bilancio dell’Ente, continuerà ed essere speso bene. E noi vigileremo, cantiere per cantiere, lo stato d’avanzamento e la qualità dei lavori”.

Dello stesso avviso il vicesindaco, con delega alla Viabilità, Carmelo Versace: “Di recente, a Santa Cristina d’Aspromonte, abbiamo visitato l’area che porterà alla riapertura del collegamento pre aspromontano fra la parte tirrenica e quella jonica, una strada chiusa da oltre un decennio che costringe numerosi cittadini a sacrifici enormi e mortifica il rilancio di un tessuto produttivo e turistico unico per la particolarità e la bellezza dei luoghi. Ma è solo uno dei tanti interventi che rientrano in un piano più generale e complessivo posto in essere, dalla Città Metropolitana, per riordinare e mettere in sicurezza l’intera viabilità, grazie soprattutto all’indirizzo politico della maggioranza e del sindaco Falcomatà ed al prezioso ed indispensabile lavoro degli uffici del settore diretto da Lorenzo Benestare”.