Anche quest’anno è stata portata nelle scuole della regione la campagna “Train to be… cool”, il progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza in ambito ferroviario promosso dal Ministero dell’Interno al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto di alcune semplici regole per prevenire i pericoli, spesso poco noti, nelle stazioni o in prossimità di sedi ferroviarie.

Gli uomini e le donne del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria hanno tenuto incontri mensili in particolare nelle scuole situate nei pressi di linee ferroviarie o connotate di pendolarismo.

L’ultimo incontro si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola (CS) , dove gli Agenti della Polfer, anche con il supporto di filmati e slide, hanno spiegato ai ragazzi quali potrebbero essere i rischi del trasporto ferroviario ed i comportamenti da evitare assolutamente per la propria e altrui incolumità: l’attraversamento dei binari, il tentativo di salita a bordo del treno in movimento, il lancio di oggetti verso i convogli in transito, il superamento della linea gialla soprattutto quando si indossano cuffie o si è distratti dal cellulare.

Nel corso dell’anno, interagendo con numerosissimi studenti, i poliziotti si sono confrontati con i ragazzi risolvendone dubbi e incertezze e fornendo consigli su come comportarsi in caso di necessità, indicando a chi rivolgersi, cosa fare e non fare in situazioni di pericolo.