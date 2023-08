Gli avvocati Fortunato Schiava e Carlo Morace esprimono soddisfazione per la decisione del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria in composizione feriale (Presidente Giunta, Giudici a latere Lauria e Santagati) che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare del processo denominato “Propaggine” e rimesso in libertà Antonino Gioffrè, al momento dell’arresto sindaco di Cosoleto, accusato di scambio elettorale politico-mafioso.