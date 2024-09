Per i 35 imputati i giudici dichiarano di «non doversi procedere» per intervenuta prescrizione. È stata emessa oggi sentenza al Tribunale di Palmi per il processo scaturito dall’operazione Insurance, scattata tra le province di Reggio e Cosenza nel 2016. Una maxi operazione che aveva portato al deferimento di oltre 200 persone tra medici e persone di spicco della società reggina. Le accuse si basavano su una presunta associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di truffe assicurative. Dopo 8 anni, il collegio giudicante formato dalla presidente Annalisa Natale, con giudici a latere Martina Tuscano e Anna Volpe, ha disposto il non doversi procedere per gli ultimi imputati rimasti in attesa di giudizio per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Angiolino Franco, Pietro Sammarco, Ernesto Granieri, Maria Angela Borgese del foro di Palmi, Donato Iacopino del foro di Locri.

Tutti gli imputati

Abate Giovanni Carlo

Arimonti Rocco

Bengardini Giacinto

Borgese Caterina

Carbone Salvatore

Chindamo Franco

Cilento Pantaleone riconosciuta la recidiva semplice

D’Ambrosio Gianluca esclusa la recidiva

D’Amico Alfio

Figliuzzi Luciana esclusa la recidiva

Florio Vincenza

Giannelli Pietro riconosciuta la recidiva semplice

Guaglianone Pasquale

Guerrisi Assunta

Gurzì Francesco esclusa la recidiva

Insardà Vincenzo

Mangeruga Domenico Carmine

Mangiaruga Teresina riconosciuta la recidiva specifica

Mastruzzo Maria Concetta

Mazzeo Filippo esclusa la recidiva

Michelizzi Alessandro

Michelizzi Giuseppe

Oppedisano Giuseppina riconosciuta la recidiva specifica

Paladino Mario esclusa la recidiva

Papalia Agostino riconosciuta la recidiva specifica

Petrelli Caterina

Porretta Cinzia

Porretta Vincenzo riconosciuta la recidiva infraquinquennale

Presta Luigi

Prota Nicola

Raddi Antonio

Restuccia Giuseppe riconosciuta la recidiva semplice

Stabene Angelo riconosciuta la recidiva semplice

Zappia Maria Stella esclusa la recidiva

Zavaglia Domenica