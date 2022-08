“Vedere i Bronzi, Riace, Reggio, la Calabria sulla ribalta nazionale, nei principali tg, quotidiani, trasmissioni radio e tv di tutta Italia, ci inorgoglisce e ci dà nuova linfa per perseverare sulla strada avviata per celebrare il Cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi .”

A dirlo è il Vicepresidente della Regione, Giusi Princi, che esalta il magico momento per l’immagine di Reggio e per la Calabria tutta, favorito dall’imponente campagna promozionale nazionale ed internazionale messa a segno dalla Regione Calabria.

“Era proprio questo l’obiettivo che ci eravamo dati insieme al Presidente Roberto Occhiuto nel momento in cui abbiamo stanziato ingenti risorse per celebrare il 50° anniversario dei Bronzi di Riace. Siamo felicissimi che finalmente anche dall’altra parte del mondo, in Cina così come in America, in Inghilterra così come in Danimarca, si parli di questa nostra terra in termini diversi, positivi, in termini artistici e culturali. È un orgoglio vedere Reggio e la Calabria su Time o National Geographic non certo, finalmente, per questioni di cronaca. Una campagna di promozione non solo mediatica, ma anche ricca di eventi che si prolungheranno per i mesi autunnali ed invernali e poi ancora nel 2023 – evidenzia Giusi Princi – quando si parlerà dei bronzi non solo tramite massmedia e social ma anche nei più importanti festival del mondo. Obiettivo: una nuova immagine di Calabria, in grado di richiamare importanti flussi turistici anche negli anni a venire e per tutto l’anno, anche in bassa stagione, contribuendo così anche allo sviluppo economico delle nostre città. E proprio per rendere più facilmente raggiungibile la nostra terra, con il Presidente e gli altri colleghi della Giunta regionale, stiamo parallelamente lavorando sulle infrastrutture e sui trasporti, un grave deficit da colmare prima possibile perché strettamente connesso all’ampliamento ed all’espansione del settore turistico.”

Bronzi50 non è “solo” promozione mediatica, appuntamenti culturali, nuovi rilanci e mostre, ma anche musica: infatti, in occasione del cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, promosso dalla Regione Calabria, proprio il 16 agosto uscirà ‘Bronzi di Riace Original Soundtrack’: una colonna sonora unica nel suo genere che vede per la prima volta insieme 9 pluripremiati compositori in un percorso sonoro cinematico tra orchestra ed elettronica, nato dalla sequenza di Fibonacci.

“La musica dunque va ad unirsi a tutti gli altri strumenti tramite cui stiamo riscattando il nome, l’immagine e soprattutto i contenuti della nostra amata Calabria – conclude il Vicepresidente della Regione.