La formazione della prima divisione femminile della School Volley Taurianova guidata dal mister Enrico Idone con un’ottima prova di tutto il collettivo, trova la terza vittoria consecutiva in campionato con il risultato finale di 3-1 (parziali 20-25; 25-20; 25-18; 25-17). L’incontro si è svolto presso alla palestra dell’ITC Gemelli Careri di Taurianova contro la forte e quadrata squadra della DIGEM di Marina di Gioiosa Jonica. La vittoria odierna conferma il primo posta in classifica, con 9 punti, seguita proprio dalle ragazze della DIGEM con 6 punti che condividono il secondo posto con le ragazze della Zefiro Olimpia Bagnara che hanno una partita in meno

Sestetto iniziale della School Volley Taurianova era composta da: Laura Nanchin al palleggio, Mezzatesta Antea opposto, Regina Pezzano e Alessia Zangari schiacciatrici, Luana Neri e Antonella Pronestì, centrali, Dafne Politano libero.

Avvio con sofferenza per le ragazze di mister Idone, che impegnandosi punto su punto e commettendo qualche errore cedono il primo set alle ragazze della DIGEM con il punteggio di 20-25. Secondo e terzo set gestiscono bene le ragazze della compagine locale tanto da mettere in difficoltà le ospiti ed aggiudicandosi i due set con il punteggio, rispettivamente, di 25-20 e 25-18.

Il quarto set si parte combattendo punto su punta nella prima parte, mister Idone decide il cambio in cabina di regia e sostituisce Laura Nanchin, che aveva fatto un’ottima prestazione, con Giulia Plateroti ha spostato definitivamente l’equilibrio della gara, chiudendo il set con il netto parziale di 25-17.

“Sono soddisfatto per la prestazione delle ragazze – dice mister Enrico Idone- che dopo il periodo di pausa obbligatoria dovuto al Covid, sono state in grado di ripartire in maniera ottima ed ottenendo nello spazio di quattro giorni di ottimi risultati. Continuando, ed in maniera orgogliosa esterna “sono un bel gruppo, che lavora tanto ed i risultati si vedono, siamo riusciti ad essere maggiormente concreti nei nostri punti fondamentali e abbiamo portato a casa il risultato più facilmente”.

Parte da capolista la School Volley Taurianova, per la prossima gara che ci vedrà mercoledì 23 febbraio alle 17:45 presso la palestra dell’ITC Gemelli Careri di Taurianova impegnati contro le ragazze della Jolly 5frondi.

School Volley Taurianova Nanchin Laura, Mezzatesta Antea, Regina Pezzano, Alessia Zangari Luana Neri, Antonella Pronestì, Dafne Politano (L), Giulia Plateroti, Reitano Giorgia, Noemi Infantino. Allenatore Enrico Idone

Pizzeria Ciccarelli DIGEM: Agostino Daria (L), Agostino Martina, Amante Alessia, Bova Anna, Cortale Martina, Doria Desiree, Greco Giulia, Loccisano Alessia, Pisciuneri Francesca, Prologo Teresa, Saraco Flavia, Strati Aurora, Zannino Ludovica. Allenatore Di Garbo Massimiliano.