A seguito della mia nomina di componente del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, sento di porgere dei sentiti ringraziamenti.

In primis, ringrazio il Commissario Provinciale dott. Denis Nesci che ha creduto in me sin dall’inizio e con il quale è nata una profonda e sincera sinergia.

Tale unità di intenti, ha portato in modo spontaneo al conferimento al sottoscritto di questo nuovo incarico che, auspico, sia il principio di una collaborazione proficua e soprattutto di un rapporto di fiducia reciproco, finalizzato a far crescere sempre di più il Partito nel territorio.

Fratelli d’Italia, credo che rappresenta oggi una politica sana che mette al primo posto i cittadini, vicina al territorio e con l’obiettivo di far proprie le istanze dei cittadini.

Sono felice di aver avuto questa fiducia da parte di un partito che, nonostante continui a ricevere fango da parte di chi oggi non ha argomentazioni politiche ed utilizza solo allusioni, si è dimostrato serio e refrattario ad ogni eventuale “anomalia”.

Il mio impegno politico continua, con la ferma convinzione che il mio unico ed esclusivo compito è quello di prestare un servizio ai cittadini facendo arrivare la loro voce nelle sedi opportune.

In questo mio percorso, iniziato già da tempo, ringrazio calorosamente il caro amico dott. Filippo Lazzaro, Commissario Cittadino del circolo di Taurianova di Fratelli d’Italia, con il quale ho iniziato e ne condivido tuttora il modo di fare politica, nonché le persone che oggi sono organiche nella nostra sezione cittadina.