“Prepariamoci ad un’estate culturale polistenese piena di eventi.

Un cartellone ricco di serate ci accompagnerà fino a settembre. L’Amministrazione Comunale è lieta di dare il benvenuto a #Polistena con una serie di spettacoli gratuiti che parlano a tutte e tutti. Siamo riusciti ad organizzare manifestazioni culturali di qualità e in quantità coinvolgendo le associazioni che intendiamo valorizzare perché solo attraverso la partecipazione civile si può coltivare la speranza di rigenerare la #solidarietà sociale, valore tipico di una comunità che condivide momenti di festa come pure i problemi.

Parliamo ai #giovani. Il concerto di #Eman, evento inserito in un programma più ampio della “#NotteBianca degli artisti di strada… e dintorni”, sarà un momento che piace ai ragazzi. Così come il ritorno della “#TendaGiovani” o la premiazione di studenti e scolari che si sono distinti in percorsi di studio e di vita, è l’impronta di un linguaggio istituzionale diverso che vuole rendere protagoniste le nuove #generazioni.

Coinvolgiamo i più anziani. La #gastronomia, abbinata al ritorno della colonia marina segneranno il mese di agosto. La Stagione Lirica è presente, nella cornice di Piazza del Popolo e Largo San Francesco, con l’Orchestra di Sofia che regalerà l’ebbrezza di voce e musica in due opere “La #Traviata” e “#Tosca”.

Ritornerà #CortiAperte, evento che identifica e valorizza la storia di Polistena. La pace e la solidarietà troveranno in due giorni di Festival, che quest’anno per la prima volta si svolgerà all’Anfiteatro Comunale e si concluderà con il concerto del gruppo Matia Bazar, il momento più alto e simbolico del messaggio contro la guerra elevato da Polistena, comune per la pace. Sarà realizzato e inaugurato il murale dedicato al fondatore di EMERGENCY, Gino Strada, il quale avrebbe meritato molti altri riconoscimenti per aver esportato con coraggio e perseveranza la pace nel mondo.

E poi ancora, sarà dato ampio spazio alla Festa della Santa #Patrona, al #cabaret, alla musica e al teatro popolare, a La Notte dei Giganti per la gioia dei più piccoli, ai temi dell’antimafia e della tutela dell’ambiente.

Saranno valorizzati tutti i luoghi di Polistena, da piazzale Teresa Talotta Gullace fresco del cubo di #Rubik, passando per le isole pedonali di Piazza della #Repubblica e Piazzale #Trinità, fino a giungere al #Museo dell’Arte e della Civiltà Contadina di Contrada Calù, piccolo gioiellino da scoprire.

Si arriverà a concludere il programma di eventi, tutti gratuiti, con la Festa degli #Emigrati, appuntamento nel quale saremo felici di ricongiungerci, nel suggestivo #Giardino del Palazzo Municipale, con i nostri fratelli polistenesi emigrati.

Buon divertimento a tutte e tutti.”