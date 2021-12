Il Consigliere Filippo Quartuccio: «L’obiettivo è incentivare artisti ed associazioni locali che rappresentano un assoluto valore aggiunto per l’intero territorio».

È stato presentato questa mattina, nella sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, il “Natale Metropolitano”, la serie di iniziative organizzate dalla Città metropolitana per allietare le giornate di festa nelle aeree omogenee del territorio. Alla conferenza stampa erano presenti il vicesindaco Carmelo Versace, il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, e la dirigente di settore, Giuseppina Attanasio.

È stato Carmelo Versace a sottolineare l’importanza di un cartellone che, con decine di eventi, toccherà ogni lembo del comprensorio metropolitano: «I Comuni, che hanno preso parte alla nostra manifestazione d’interesse, avranno un evento dedicato grazie al coinvolgimento di artisti e associazioni principalmente locali». «L’importante – ha aggiunto – è rimanere sempre vigili ed attenti rispetto ai rischi, ancora presenti, dettati dall’emergenza sanitaria. Nonostante questo, abbiamo fortemente voluto continuare ad investire in un settore per noi particolarmente strategico e che, più di altri, ha pagato un prezzo altissimo per colpa della pandemia. La Città Metropolitana, quindi, non poteva rimanere indifferente rispetto al grido d’allarme giunto dai professionisti dello spettacolo e, al tempo stesso, di fronte alle necessità dei Comuni che, proprio in occasioni come queste, trovano il modo per riuscire a far respirare il proprio tessuto socioeconomico. Dunque, siamo ben lieti di aver accolto le istanze dei territori, nella speranza di poter trascorrere il periodo natalizio in totale spensieratezza».

Concetti ripresi anche dal consigliere delegato, Filippo Quartuccio, che ha aggiunto: «E’ di fondamentale importanza riaccendere l’entusiasmo e la passione dei nostri antichi borghi. Gli eventi coinvolgeranno artisti locali, così come è stato per l’estate, perché la Città Metropolitana vuole valorizzare coloro i quali sono rimasti fermi durante il tutto l’arco pandemico. Parliamo di professionisti seri, di persone che rappresentano un assoluto valore aggiunto e di qualità per l’intero territorio».

Quello dello spettacolo, secondo Quartuccio, è un settore «assolutamente strategico» che va, quindi, incentivato e sostenuto: «Crediamo nella creatività e nella bravura degli artisti metropolitani a tal punto che, soltanto quest’anno, abbiamo investito oltre 500 mila euro per tutta l’area. E siamo davvero felici per il lavoro fatto del quale va dato merito alla dirigente Giuseppina Attanasio ed ai componenti dello staff che hanno offerto un contributo prezioso ed importante. È stato faticoso e lo è ancora, considerato che i funzionari dell’Ente sono tutt’ora impegnati a predisporre ogni atto propedeutico alla chiusura del complesso iter amministrativo e burocratico».

Di seguito l’elenco degli eventi suscettibile, comunque, di possibili variazioni:

4 dicembre: Bagaladi – Concerto Folk de “I 6×6”

6 dicembre: Monasterace – Concerto sinfonico con l’Orchestra da Camera

6 dicembre: Antonimina: Concerto folk dei “Briganti italiani”

7 dicembre: Benestare – Concerto folk con Mimmo Cavallaro

8 dicembre: Stilo – Concerto dell’Orchestra giovanile

8 dicembre: Polistena – Concerto sinfonico

8 dicembre: Montebello Ionico – Concerto “Il Natale della Città Metropolitana”

8 dicembre: Gioia Tauro – Concerto Gospel della “Free Gospel Band”

8 dicembre: Ferruzzano – Concerto folk de “I Kardhja”

8 dicembre: Siderno – Concerto Gospel

12 dicembre: Bagnara – Concerto folk con “I 6×6”

12 dicembre: Caulonia – Concerto lirico della “Band Saier Sound”

18 dicembre: Sant’Agata del Bianco – Concerto di Domenico Barreca

19 dicembre: Marina di Gioiosa Ionica – Concerto pop con “Cover Negramaro”

19 dicembre: Campo Calabro – Concerto Gospel della “Free Gospel Band”

19 dicembre: Bovalino – Concerto folk dei “Briganti italiani”

20 dicembre: Cinquefrondi – Concerto Gospel

21 dicembre: Cittanova – Teatro con “My Brillant Divorce”

22 dicembre: San Ferdinando – Teatro con “Mprestimi a to mugghieri”

22 dicembre: Palizzi – Concerto folk con Cosimo Papandrea

23 dicembre: Melicucco – Concerto Gospel

23 dicembre: Locri – Concerto di Natale

25 dicembre: Gerace – Concerto classico con l’Orchestra da camera

26 dicembre: Scilla – Spettacolo Artisti di strada

26 dicembre: Ardore – Concerto Pop con Augusto Favaloro & Micaela Foti

26 dicembre: Rizziconi – Concreto Sinfonico

27 dicembre: Bruzzano – Concerto “Il Natale della Città Metropolitana”

27 dicembre: Motta San Giovanni – Concerto Jazz con “Pindolphinstreet Band”

27 dicembre: Giffone – Teatro con “Mprestimi a to mugghieri”

28 dicembre: Bova Marina – Concerto folk con “Ciccio Nucera Band”

28 dicembre: Oppido – Concerto folk con “Le strade popolari”

28 dicembre: Camini – Concerto “Il Natale della Città Metropolitana”

28 dicembre: Melito Porto Salvo – Concerto Gospel della “Free Gospel Band”

28 dicembre: Sant’Alessio – Spettacolo de “Filmuzik Orchestra”

28 dicembre: Laureana – Concerto folk con “Tarantella bella”

28 dicembre: Varapodio – Laboratori musicali con “Rock n roll in the summer”

29 dicembre: Riace – Concerto lidico di Ninfa Giannuzzi Licci

29 dicembre: Samo – Concerto folk con “Akusama”

29 dicembre: Roccaforte del Greco – Spettacolo “Viaggio Metropolitano”

29 dicembre: Taurianova – Concerto sinfonico

30 dicembre: Santo Stefano – Cabaret con “Ndi salamu show”

30 dicembre: Calanna – Concerto Gospel della “Free Gospel Band”

30 dicembre: Mammola – Concerto folk dei “Mattanza”

30 dicembre: Pazzano – Concerto bandistico della “Banda di Pazzano”

30 dicembre: Platì – Concerto folk di Natino Rappocciolo