Prende il via questa settimana l’Operazione Europea “SPEED”, iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio Nazionale – organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network.

Dal 08 al 14 Agosto, saranno giornate di controlli a tappeto su tutte le norme inerenti il Codice della Strada, che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del paese, in particolar modo verranno impiegate le apparecchiature per il contrasto agli eccessi di velocità.

L’obiettivo dell’Operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

Al riguardo, pertanto, anche sulle arterie autostradali e ordinarie della Calabria, le pattuglie delle Sezioni del Compartimento Polizia Stradale Calabria espleteranno mirati controlli su tali tematiche di settore.