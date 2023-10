In apertura della cerimonia di consegna del Premio Nazionale Astrea sulla Legalità, svolta a Lamezia Terme domenica 1 ottobre 2023, l’Ente Promozione Italia è stata premiata per la sua opera di lavoro incessante con i giovani di Servizio Civile Universale in Calabria.

A ritirare il Premio il Presidente Nazionale Pasquale Ciurleo che già dal pomeriggio era impegnato, insieme a decine di giovani provenienti da tutta la Calabria, in un workshop dedicato alla ”cittadinanza attiva”.

Il Premio Nazionale Astrea, riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, giunto alla sua quinta edizione organizzato da Piera Dastoli e diretto artisticamente da Massimo Mercuri, ormai si è inserito a pieno titolo nel panorama dei riconoscimenti annuali per le donne e gli uomini che si sono contraddistinti nella loro opera morale, impegno e dedizione valorizzando la Calabria al di fuori dei confini regionali.

Tra i riconoscimenti importanti alla prima edizione del Premio Nazionale Astrea anche il Procuratore Nazionale Nicola Gratteri, mentre quest’anno figurano la Commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta della corruzione e dell’illegalità diffusa, l’imprenditore Nuccio Caffo, l’attrice Giulia Elettra Gorietti, Domenico Piraina direttore del Palazzo Reale di Milano, il giudice Marisa Manzini, Fernando Muraca regista lametino, Santacroce Antonietta per il Festival d’Autunno di Catanzaro.

Il Presidente Ciurleo in una nota afferma «E’’ nella mission di Promozione Italia rilanciare moralmente i territori i attraverso il recupero dei valori sociali come la cittadinanza attiva. Ed è per questo che i giovani che svolgono il servizio civile universale in Promozione Italia sono impegnati quotidianamente per la difesa della Patria non violenta e non armata attraverso la realizzazione di progetti culturali e di promozione dei beni materiali ed immateriali dei territori».