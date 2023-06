Grande riconoscimento per l’Inter Club “Tommaso Luvarà” da parte della Croce Rossa Italana, è stata conferita la medaglia di benemerenza per il “Tempio della Gentilezza” nella classe di “Bronzo”.

L’Inter Club si è sempre contraddistinto da quando è nato con azioni volte alla solidarietà nel sociale, e questo grande riconoscimento gli è stato attribuito come si legge nell’attestato “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica (…)”.

L’Inter Club “Tommaso Luvarà” di Taurianova è presieduto da Giacomo Carioti coaudivato dal vicepresidente Giuseppe Paladino. Ciò dimostra che con l’attaccamento ai colori sportivi è possibile prodigarsi per le giuste cause come sta facendo da sempre l’Inter Club di Taurianova.