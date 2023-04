“La decisione di trasferire momentaneamente in altra postazione gli operatori in servizio presso Postazione Emergenza Territoriale – 118 di Tiriolo, in alcune fasce orarie che resterebbero scoperte, ha suscitato molte perplessità tanto da suggerire un immediato confronto con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un presidio sanitario che svolge un ruolo strategico nell’area centrale della Calabria, e che non può essere depotenziato discriminando un’ampia fascia di popolazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro che, proprio in seguito ad un confronto informale con i vertici dell’Asp di Catanzaro, ha avuto rassicurazioni in merito al fatto che si tratta di una situazione assolutamente transitoria e che, quindi, non ci troviamo difronte ad alcun depotenziamento del presidio in questione.

“Purtroppo ci troviamo a fare i conti con una atavica carenza di personale che nel corso del tempo ha accentuato le criticità del sistema – ha detto ancora Montuoro -. I turni dei presidi erano “coperti” fino al prossimo 18 aprile, ma l’organizzazione delle postazioni di emergenza territoriale si è trovata a fare i conti con la carenza di organico dovuta anche alla malattia di alcuni operatori. Ecco, quindi, la necessità di intervenire sulle fasce orarie per coprire tutto il territorio anche grazie alla disponibilità dei medici e operatori sempre in prima linea per garantire il servizio”.

“Il problema, quindi, resta l’incremento delle unità operative a sostegno del servizio di emergenza-urgenza su cui dall’Asp di Catanzaro hanno assicurato interverranno attingendo alle graduatorie, in questo caso di autisti, disponibili nelle altre Aziende – ha concluso Montuoro -. Una problematica rispetto alla quale intendo allertare anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, con il quale mi confronterò nelle prossime ore nella sua veste di commissario ad acta per la sanità calabrese: sono certo che non rimarrà insensibile e si attiverà per l’individuazione di tutte le soluzioni possibili affinché venga garantita continuità al servizio – ha detto ancora Montuoro -. Ne va della tutela del diritto alla salute dei nostri concittadini”.