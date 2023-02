La Confederazione ORSA, unitamente a tutti i Comparti che la compongono, esprime solidarietà al Segretario

Nazionale di ORSA PORTI Domenico Macrì, raggiunto da un provvedimento di licenziamento

“politico/sindacale” ampiamente annunciato, confezionato all’uopo con motivazioni evidentemente

pretestuose.

A nulla è valsa la tentata mediazione della Segreteria Generale dell’ORSA con la nuova proprietà della

Medcenter Container Terminal S.p.A. operante nel porto di Gioia Tauro, azienda per cui Domenico Macrì

lavora da oltre vent’anni con serietà e professionalità, sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei

lavoratori.

Il management della MCT S.p.A., avvezzo a scegliersi la controparte sindacale, non ha mai fatto mistero

dell’insofferenza nei confronti del Sindacato di Base che non accetta la concertazione a perdere e si pone a

testa alta per la difesa dei diritti, delle tutele e dei salari continuamente minacciati dall’atteggiamento

padronale che la direzione della MCT S.p.A. ha mostrato sin dal primo momento.

Bisognava arrestare l’avanzata dell’ORSA che nell’azienda vanta una significativa rappresentanza ed ha

ristabilito il senso della dignità operaia, era necessaria un’azione esemplare per mettere il bavaglio al

Sindacato di Base, colpirne uno per educarne cento! A pagare le conseguenze del disegno autoritario

aziendale il Segretario Nazionale dell’ORSA, licenziato dopo mesi di provocazioni e vessazioni, con

motivazioni che nelle sedi legali dimostreremo essere pretestuose e finalizzate a ottenere un fronte sindacale

accondiscendente a danno dei lavoratori.

Sorprende il silenzio delle Organizzazioni Sindacali sedute al tavolo delle trattative, al netto delle diversità di

vedute, di fronte all’arroganza padronale il sindacato dovrebbe compattarsi a prescindere in difesa delle

libertà sindacali, se si consente l’escalation dell’’autoritarismo prima o poi toccherà a tutti passare dalle

forche caudine.

Difenderemo Domenico Macrì in tutte le sedi e con tutti gli strumenti sindacali e legali a disposizione, fino a

ristabilire giustizia, democrazia e libertà sindacali nel Porto di Gioia Tauro.

Una prima azione di sciopero di 24 ore che coinvolgerà i dipendenti della MCT S.p.A. è programmata per il

prossimo 20 febbraio, azioni di denuncia e di protesta saranno organizzate dall’ORSA in tutto il territorio

nazionale. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori con la cultura dei diritti e della dignità a partecipare

massicciamente ad ogni azione di protesta per evitare un licenziamento ingiusto che, se resta impunito, sarà

l’incentivo per successive arroganze padronali che in tempi di liberismo osceno possono essere arginate solo

con la lotta unitaria dei lavoratori.

UNITI SI VINCE!!!

Segreteria Generale Confederazione ORSA