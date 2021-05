Porto Gioia Tauro, la rivoluzione di Andrea Agostinelli: “Adesso aprire i contenitori nel nostro porto”. Un cambio di passo in grado di far decollare la struttura portuale in nuovi posti di lavoro ed entrate economiche. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA INTEGRALE Il futuro presidente della Autorità portuale : "Non solo transhipement a Gioia Tauro, ma creare le condizioni per un grande interporto della logistica"