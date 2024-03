Popup Sport Zone, risultati da record per il progetto

ROMA (ITALPRESS) – Dieci spazi attrezzati all’aperto, con macchinari per la pratica di esercizi e attività sportive, dedicate ai cittadini. Ecco i risultati del progetto Popup Sport Zone, che ha ricevuto il contributo del Dipartimento per lo Sport, illustrati nella sede nazionale di ASC Attività Sportive Confederate a Roma, per promuovere l’attività sportiva, il miglioramento della qualità di vita e la generazione di modelli urbani sostenibili. “Siamo colpiti e gratificati dal successo di questo progetto che, di fatto, è destinato a migliorare la qualità di vita dei cittadini e che fornisce un significativo contributo alla generazione di modelli di sviluppo urbano sostenibili”, le parole del presidente nazionale ASC, Luca Stevanato. A beneficiare del progetto sono state Alessandria, Bari, Como, Forli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Verona; città in cui sono sorte le Popup Sport Zone attrezzate per la pratica sportiva con macchinari dotati di QR code che, una volta inquadrati, consentono di conoscere le attività praticabili in base ai propri parametri. Inoltre le Popup Sport Zone sono dotate anche di macchinari riservati alle persone diversamente abili, accessibili da tutti e in maniera gratuita. Una “dimostrazione che quando ci sono una chiara visione, la giusta determinazione e la necessaria disponibilità a cooperare, è possibile ottenere risultati straordinari e compiere interventi concreti, nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle comunita locali”, sottolinea Walter Vieri, direttore generale ASC. “Lo sport è una filosofia di vita, poterlo fare all’aria aperta, in spazi verdi non distanti dalla propria abitazione e con tecnologie particolarmente avanzate, è un privilegio che sarebbe bello poter estendere all’intera platea dei cittadini”, ha concluso il testimonial Maurizio Damilano.

– Foto Spf/Italpress –

(ITALPRESS).