Ponte sullo Stretto, se ne parla al Teatro Massimo di Palermo

PALERMO (Italpress) – “Si parla del Ponte da troppi anni e continuiamo ad assistere a parole parole parole, ma di fatto non è stato realizzato nulla. Realizzare il ponte è assolutamente necessario per lo sviluppo della Sicilia, ma anche dell’Italia. Non realizzarlo è un ostacolo per lo sviluppo dell’isola. E’ una sfida utile e necessaria!”. Le parole di Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia, hanno dato il via a Il Ponte sullo Stretto una sfida necessaria, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, in corso al Teatro Massimo di Palermo, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale ed economica del Mezzogiorno. “Voglio lanciare un appello: basta promesse, basta parole, dobbiamo passare ai fatti!”, aggiunge Bonsignore. Tra i relatori il ministro Raffaele Fitto, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto. (ITALPRESS).

Photo Credits: xm3