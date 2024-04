Si terrà domani pomeriggio alle 16,30, nella sede di CODACONS Villa San Giovanni in via Nazionale,

l’incontro con i potenziali espropriati lato Calabria, alla presenza autorevole del Prof. Avv. Antonio

SAITTA, docente di diritto costituzionale presso l’Università di Messina ed esperto di diritto pubblico

e amministrativo e che si sta occupando di espropri, sul fronte siciliano.

L’idea è quella di costituire un fronte unico, capace di porre un argine alla questione degli espropri

ovvero di garantire le condizioni migliori ai proprietari immobiliari interessati dalle procedure

avviate, al momento, solo dalla Società Stretto di Messina.

Sebbene la notizia della pubblicazione del Piano Particellare e il successivo elenco ditte fosse

nell’aria e che comunque costituisce una fase prevista dal Testo Unico sugli Espropri, l’estrinsecarsi

degli eventi e la metodologia per nulla chiara adottata dalla Società del Ponte e dalle

Amministrazioni locali, lascia trasparire scenari per nulla rassicuranti. E’, infatti, del tutto

improbabile che le Amministrazioni locali non sapessero della pubblicazione dell’elenco ditte ma,

contestualmente, mettessero a disposizione di Stretto di Messina SpA i locali per ricevere le persone

interessate.

Ancora avvolta nel mistero poi, la vicenda della comunicazione, ormai mesi orsono, del link al

Comune Villese da parte della Società del Ponte, con la raccomandazione di non diffondere “i dati

sensibili” e di un “presunto accesso condizionato” a tali dati.

Tutto questo fa il paio con il mistero che avvolge il progetto della importante infrastruttura e la

carenza assoluta di informazioni, a dispetto di una trasparenza solo enunciata in un’opera per la

quale dovrebbe essere avviato un “dibattito pubblico” e dentro la quale la confusione delle

informazioni non ha ancora, qualora la si realizzi, raccontato chiaramente ai reggini che non

potranno recarsi in Sicilia in treno.

Uno scenario surreale quello determinato dalle Amministrazioni locali che hanno abdicato alla

difesa del territorio e delle popolazioni che lo abitano, provocando un gravissimo vuoto dal punto

di vista Costituzionale all’antica funzione dei Comuni, rivisitata dalla riforma Costituzionale.

Per contrastare questa anomia e rendere edotto ogni singolo residente, i referenti del CODACONS

reggino e villese e con l’autorevole presenza del prof. SAITTA, ritengono l’incontro di una importanza

vitale per la vita delle due Comunità che si affacciano sullo Stretto.