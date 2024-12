La Polizia Locale di Reggio Calabria, nell’ambito di specifici servizi mirati, ha posto sotto sequestro oltre 150 Kg di artifizi pirotecnici venduti abusivamente.

Le attività implementate in ossequio a specifica direttiva ministeriale, nonché al fine di dare attivazione ad apposita ordinanza sindacale in materia, ha consentito di individuare 4 soggetti privi di autorizzazione che ponevano illegalmente in vendita materiale pirotecnico, peraltro su area pubblica.

Un quinto soggetto, munito di licenza, è stato sanzionato perché irrispettoso delle prescrizioni autorizzative. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 10.500,00 euro , e sequestrato circa un quintale.e mezzo di materiale pirotecnico. Il peso netto della polvere pirica contenuta negli artifizi ( NEC) è stato stimato in circa 40 kg.

Il materiale esplodente dopo la messa in sicurezza è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata nel settore. . I controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.