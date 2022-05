Sono 15 in totale le persone denunciate dalla polizia locale di Reggio Calabria nelle ultime 48 ore. Ben 14 sono stati denunciati all’A.G. a seguito di mirati servizi in località Arghilla svolti nell’ambito del focus n’drangheta. Furto aggravato di energia elettrica, acqua e occupazione abusiva di immobile i reati contestati. Il dispositivo si è giovato anche anche del prezioso ausilio di tecnici Enel e verificatori del servizio idrico della ditta Hermes. Un cittadino di 43 anni infine è stato deferito a piede libero per diffamazione aggravata per aver postato su un noto social network frasi ingiuriose ed offensive ai danni della polizia locale. Le ipotesi di reato formulate dalla P.G. operante dovranno trovare riscontro probatorio dinanzi alla autorità giudiziaria giudicante non costituendo la mera notitia criminis presunzione di colpevolezza.