Polizia Locale: denunce e verbali in materia di occupazione abusiva di immobile e polizia commerciale.

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria sul fronte della lotta agli illeciti. In due differenti attività gli agenti del Comandante Zucco hanno ispezionato circa 23 esercizi commerciali in forma itinerante elevando a cinque titolari sanzioni per vendita irregolare per un totale di oltre 5000 euro. Sempre nella giornata di oggi è stato scovato un altro immobile di edilizia popolare pubblica occupato abusivamente. Per gli occupanti è immediatamente scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

I trasgressori sono stati segnalati agli uffici amministrativi del comune per l’emissione dei competenti provvedimenti amministrativi. Nei giorni scorsi era stato altresi sgomberato un locale di proprietà della Regione Calabria occupato abusivamente da una cittadina extra comunitaria dell’est europeo che è stata sottoposto a fermo di identificazione in quanto priva di documenti. La stessa , dopo essere stata fotosegnalata presso il gabinetto di fotosegnalamento del Comando di viale Aldo Moro, è stata denunciata in stato di libertà per occupazione abusiva aggravata di immobile e permanenza illegale sul territorio italiano. I servizi continueranno anche nei giorni a seguire.