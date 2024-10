Nella mattinata di oggi a seguito di mirato servizio in alcune strutture di proprietà comunale , è stato individuato un occupante abusivo che aveva invaso arbitrariamente alcuni locali di proprietà dell’Ente. L’accesso alla struttura e la relativa perquisizione negli spazi occupati ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro tre coltelli con lama di oltre 20 cm ed un’ascia nella disponibilità dell’occupante.. Rinvenuti anche alcuni oggetti utilizzati per il taglio di sostanza stupefacente. La persona ivi presente, di nazionalità rumena, è risultata gravata da numerosi procedimenti penali per resistenza , minaccia , stalking, furtro. All’esito delle attività di polizia giudiziaria è stata allontanata dalla struttura, identificata compiutamente e denunciata per occupazione abusiva oltre che detenzione si armi bianche.

I servizi a tutela del patrimonio comunale e del decoro a seguire.