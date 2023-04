Polizia di Stato di Reggio Calabria : Arrestato un soggetto pluripregiudicato che si era reso irreperibile all’esecuzione della misura restrittiva

Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria ha tratto in arresto un 47enne pluripregiudicato che si era sottratto all’esecuzione di una misura restrittiva, emessa nei suo confronti lo scorso 17 marzo dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Grazie ad una mirata attività investigativa, posta in essere dai poliziotti delle Volanti, l’uomo, che si era reso irreperibile già all’indomani della emissione della misura, è stato individuato nella zona sud della città.

Al termine delle formalità di rito, il 47enne, ritenuto responsabile di vari furti aggravati in concorso, è stato condotto presso la locale casa circondariale di Arghillà dove dovrà espiare una pena detentiva 1 anno, 10 mesi e 20 giorni.