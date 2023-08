Nella consueta location di Villa Italia, è stato presentato il programma della festa Villaggio Rosso organizzata dalla sezione A. Gramsci del PCI di Polistena e dell’associazione Generazione.com alla presenza di Maria Catena Scali, consigliere comunale e componente del Comitato Centrale del PCI, di Fabio Racobaldo, segretario del PCI di Polistena e capogruppo di Maggioranza “Rialzati Polistena” e di Michele Tripodi, sindaco di Polistena e componente della segreteria nazionale del PCI.

Il segretario di sezione Fabio Racobaldo ha presentato l’intero programma della festa che si terrà in Villa Italia dal 18 al 21 Agosto. “E’ un programma che coniuga momenti di intrattenimento a quelli di approfondimento politico sulla situazione nazionale ed internazionale che hanno delle ripercussioni importanti sulla vita quotidiana dei cittadini. L’apertura della festa sarà affidata ad una serata gastronomica che sarà un momento sia di incontro e convivialità ma anche e soprattutto un momento in cui i cittadini potranno confrontarsi con il Sindaco e gli amministratori su problemi e visione della città”. La prima serata sarà aperta proprio dall’intervento del segretario del PCI di Polistena Fabio Racobaldo, Mari Catena Scali e dal presidente del Consiglio Comunale Angelo Borgese.

“La festa VILLAGGIO ROSSO rappresenta un rapporto costante con i cittadini che costituisce la forza di questa sezione ma anche dell’Amministrazione Comunale che ne è espressione. Seguiranno due serate di spessore politico in cui si approfondiranno delle tematiche di particolare interesse per i cittadini sul mezzogiorno e su questioni di politica internazionale e di pace che influenzano la nostra quotidianità”.

Sabato 20 agosto si svolgerà il dibattito sul tema “Il mezzogiorno colpito. Meno fondi PNRR, meno diritti, meno redditi,

meno lavoro, autonomia differenziata,

giovani in fuga”

Coordina GIUSEPPE POLITANÒ – Vice Sindaco. Intervengono FEDERICA FRANCONERI Vice Presidente Consiglio Comunale, DONATELLA LOPRIENO Docente Diritto Pubblico UNICAL,GREGORIO PITITTO Segretario Metropolitano CGIL

Domenica 20 agosto invece l’argomento sarà di politica a tutto tondo. Si dibatterà su:

“Guerra e pace, Costituzione, nuovi scenari politici in Italia ed in Europa”

Coordina FRANCESCO GUIDO PCI Calabria, Intervengono CESARE ROMAGNINO Referente Regionale Potere al Popolo, MIMMO SERRAO Segretario Regionale Rifondazione Comunista

MICHELE TRIPODI Segreteria Nazionale PCI – Sindaco di Polistena

Subito dopo il concerto dei mitici DIK DIK richiamerà pubblico di tutte le generazioni. Lunedì 21 agosto la chiusura della festa sarà affidata al concerto di Davis Muccari preceduto dal consueto comizio di chiusura col titolo AVANTI POLISTENA che sarà svolto da Rosa Politano , Fabio Racobaldo e Michele Tripodi ” su temi che riguardano la città.

Il sindaco Michele Tripodi, nel suo intervento, ha posto l’accento sulla location. “Villa Italia rappresenta la naturale sede della festa del PCI in continuità con le tradizionali feste dell’Unità che si svolgevano in passato. I temi che saranno trattati avranno modo di esprimere la nostra visione delle cose andando anche oltre le questioni locali. La devastazione che il governo Meloni sta consumando al sud depredato di importanti somme del PNRR, circa 900 milioni di euro, insieme alla sospensione del Reddito di Cittadinanza impoveriranno la Calabria ed i calabresi. Se si aggiunge lo spauracchio dell’Autonomia Differenziata allora si rischia davvero di procurare dei danni irreparabili nel mezzogiorno del nostro paese già attanagliato dalla mancanza di lavoro e che ora rischia un ridimensionamento anche di servizi essenziali. Le questioni internazionali, dal conflitto Russo-Ucraino fino alle questioni di politica internazionale, invece, ci permetteranno di discutere della nostra visione del mondo e delle cose. Temi importanti che, anche se apparentemente distanti, vanno ad influire sulla nostra vita di tutti i giorni”. Inoltre, Michele Tripodi ha tenuto a sottolineare che la festa del PCI viene organizzata basandosi solo sulle proprie forze finanziarie e dalla collaborazione dei cittadini di Polistena : “A differenza di altri partiti, la nostra festa non gode di sovvenzioni del partito a livello nazionale e ricade completamente sulle nostre spalle. Un impegno non di poco conto e desidero ringraziare tutti i cittadini oltre che i compagni che in questi mesi ed in questi giorni si stanno spendendo attivamente per la buona riuscita della nostra festa.”